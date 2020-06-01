疫情後驚傳裁員消息！　宏達電：策略性人力資源調整

▲宏達電總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

疫情後市場驚傳宏達電（2498）裁員消息，公司對此回應，今（1）日決定推動策略性人力資源調整，持續優化組織、精簡人力與有效降低營運費用，為宏達電的股東返回最大值的必要步驟之一，間接證實傳言，但並未針對調整的人數與部門加以說明。

近年全球手機市場飽和，面對中國大陸中低階手機的競爭，宏達電營運備受挑戰，因此在聲明中提到，雖然在過去數年，HTC持續優化流程、成本控制及審慎地投入新科技等重要節流工作，已經讓主要產品毛利呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著極大壓力。

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宏達電表示，今日決定推動策略性人力資源調整，持續優化組織、精簡人力與有效降低營運費用，宏達電相信這個行動是實現HTC長遠企業目標，推動持續創新，確保創造能力與為宏達電的股東返回最大值的必要步驟之一。

宏達電指出，今年全球各地受到嚴峻的新冠肺炎疫情影響甚鉅，各國政府實施嚴格的封鎖，大規模實施前所未見的自我隔離及保持社交距離措施，原本的日常活動，例如上班、娛樂、教育、溝通等都只能待在家裡以遠距的方式進行。

宏達電進一步指出，HTC認知到世界上每一項顛覆式變化，也正是運用科技提升生活的契機，期望藉由VIVE虛擬實境系統平台以及與應用內容的策略夥伴合作，讓交談、會議、團隊工作、學習、訓練、醫療等等都能夠以遠距的方式進行，因此在明確的願景與產品平台策略下，HTC將證明有充分的準備及能力能夠因應各種挑戰與機會，讓企業邁入另一次的轉型。

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