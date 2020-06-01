　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：美眾議員擬提案　禁美民間投資與解放軍有關外企

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中關係已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源爭議而更加緊繃，美方開始將雙方的貿易戰與科技戰戰線拉長到資本市場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

路透社報導，3名美國共和黨籍聯邦眾議員計劃本週提出法案，禁止美國人投資與中國軍方有關係的外國國防企業。這是美方為阻止美國資金注入中資企業所採取連串行動的最新一步。

據路透社見過的文件，聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、班克斯（Jim Banks）和拉馬法（Doug LaMalfa）打算立法，要求美國財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）向國會提出報告，詳列與中國軍方「簽有重大合約、有關聯或獲其支援」的外國國防企業。

而在這份報告提出6個月後，美國企業和公民將必須從這些企業撤資，也不准再注入新投資。

班克斯在聲明中說：「美國國會一方面要求納稅人協助我軍發展，好讓我們能與中國競爭；另方面卻任由美國大型投資基金持續將大把美元投入中國軍事工業基礎。我們有必要終結我們的認知失調，停止挹注資金協助我們的全球頭號對手崛起。」

美中關係已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源爭議而更加緊繃，美方開始將雙方的貿易戰與科技戰戰線拉長到資本市場。

目前仍不清楚，眾院民主黨陣營或其他共和黨眾議員是否會支持這項立法。不過可以確定的是，中國日前通過制定「港版國安法」削弱香港獨立地位後，美國國會內部反中情緒正高漲。

民主黨掌控的眾議院和共和黨掌控的參議院都已通過維吾爾人權法案，可依侵害維吾爾穆斯林人權為由懲罰中國高官。

ET快訊
出門前問「今天漂亮嗎」…海科大情侶遭輾斃　母淚喊：我只想她回
HTC驚傳裁員！　宏達電回應了
中衛宣布口罩「最新價格」　2色系將率先生產
蘇貞昌明宣布7/15振興券上路　花3000可退2000
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

22歲非裔男為正義上街抗議　打破窗戶疑遭「白人川粉」槍殺

日本首例！清潔公司社長「拉抬售價」轉賣1.6萬片口罩遭逮

解密川普避難用「白宮地下碉堡」！可擋核彈或飛機直撞　911也派上用場

路透：美眾議員擬提案　禁美民間投資與解放軍有關外企

記者採訪示威者喉嚨遭「橡膠子彈直射」　深紅色傷痕手指一摸都血

「疫情+種族對抗」美國人不安又憤怒　外媒：危機都是川普自己造成

嘎啦聲響起！百葉窗掉落　下秒房屋懸空一半...屋主崩潰：才住2年而已

更新／「壓脖惡警」首次出庭應訊延至8日　移至最高級別監獄關押

鬼屋嚇人也要社交距離！日本遊樂園推防疫規定：吉祥物禁止擊掌

川普說全美暴動都怪它　一次看懂Antifa始末…捍衛理念不惜動用暴力

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

22歲非裔男為正義上街抗議　打破窗戶疑遭「白人川粉」槍殺

日本首例！清潔公司社長「拉抬售價」轉賣1.6萬片口罩遭逮

解密川普避難用「白宮地下碉堡」！可擋核彈或飛機直撞　911也派上用場

路透：美眾議員擬提案　禁美民間投資與解放軍有關外企

記者採訪示威者喉嚨遭「橡膠子彈直射」　深紅色傷痕手指一摸都血

「疫情+種族對抗」美國人不安又憤怒　外媒：危機都是川普自己造成

嘎啦聲響起！百葉窗掉落　下秒房屋懸空一半...屋主崩潰：才住2年而已

更新／「壓脖惡警」首次出庭應訊延至8日　移至最高級別監獄關押

鬼屋嚇人也要社交距離！日本遊樂園推防疫規定：吉祥物禁止擊掌

川普說全美暴動都怪它　一次看懂Antifa始末…捍衛理念不惜動用暴力

「抽中1張現賺20萬」興櫃股王昇佳公開申購凍結1752億資金　中籤率0.21%

邱鋒澤再爆「四堅情鬧不合」：一直想甩掉他！　小賴崩潰說話了

中職／平鎮5人從高一開始練抗壓　林靖凱守二壘勝過游擊

TVBS民調／憲改推動18歲可投票　民眾沒共識？44％不贊成

捧340萬買BMW…20歲男爽開1月「報失詐保險金」　車尋回換牌賣掉再撈一筆

CBA／易建聯自願放棄1000萬人民幣薪水　助廣東度過難關

知名滷味店分家「姐弟撕破臉」！女兒不服氣「距離5步」再開一間

22歲非裔男為正義上街抗議　打破窗戶疑遭「白人川粉」槍殺

日本首例！清潔公司社長「拉抬售價」轉賣1.6萬片口罩遭逮

地景藝術之父克里斯多辭世　包捆凱旋門計畫不停歇

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

國際熱門新聞

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

沒有暴力！佛州警「單膝跪地」祈禱

美警長「放下鎮暴武器」柔性安撫　示威者噴淚鼓掌

白人警「最新暴力執法」影片曝光！疑車內狂毆佛洛伊德

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

非裔男悲喊「媽媽」遭警壓脖亡　童年照曝光

染疫住院2周　美男收2500萬帳單嚇傻

美抗議男遭物流車輾死…拖行至少20m

全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」

更／「壓脖惡警」首次出庭應訊延至8日

即／SpaceX「飛龍號」成功對接國際太空站

日本考慮對4國旅客放寬入境限制

美示威者闖精品店　爽拿iPhone急閃

川普嗆退WHO　杜紫宸：換不掉譚德塞

更多熱門

相關新聞

記者遭橡膠子彈直射喉嚨　一摸都血

記者遭橡膠子彈直射喉嚨　一摸都血

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察用膝蓋壓制頸部9分鐘，最後痛苦的神情點燃全美怒火。各地警方為了驅趕示威群眾，不惜發射催淚彈、橡膠子彈，如今再有一名加州記者被橡膠子彈射中喉嚨，留下深紅色的傷痕，所幸並無大礙。

BBC：危機都是川普自己造成的

BBC：危機都是川普自己造成的

川普說全美暴動都怪它　一次搞懂Antifa

川普說全美暴動都怪它　一次搞懂Antifa

川普暫不打算直接指揮國民兵

川普暫不打算直接指揮國民兵

美警朝非裔射電擊槍畫面曝光

美警朝非裔射電擊槍畫面曝光

關鍵字：

美中貿易戰中美貿易戰美中中美解放軍投資北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

驚悚畫面曝！重機情侶來衝進車底遭輾慘死

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

《青春有你2》「無修音真實片」外流

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面