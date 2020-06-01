路透：美眾議員擬提案　禁美民間投資與解放軍有關外企

▲美中關係已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源爭議而更加緊繃，美方開始將雙方的貿易戰與科技戰戰線拉長到資本市場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

路透社報導，3名美國共和黨籍聯邦眾議員計劃本週提出法案，禁止美國人投資與中國軍方有關係的外國國防企業。這是美方為阻止美國資金注入中資企業所採取連串行動的最新一步。

據路透社見過的文件，聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、班克斯（Jim Banks）和拉馬法（Doug LaMalfa）打算立法，要求美國財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）向國會提出報告，詳列與中國軍方「簽有重大合約、有關聯或獲其支援」的外國國防企業。

而在這份報告提出6個月後，美國企業和公民將必須從這些企業撤資，也不准再注入新投資。

班克斯在聲明中說：「美國國會一方面要求納稅人協助我軍發展，好讓我們能與中國競爭；另方面卻任由美國大型投資基金持續將大把美元投入中國軍事工業基礎。我們有必要終結我們的認知失調，停止挹注資金協助我們的全球頭號對手崛起。」

美中關係已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源爭議而更加緊繃，美方開始將雙方的貿易戰與科技戰戰線拉長到資本市場。

目前仍不清楚，眾院民主黨陣營或其他共和黨眾議員是否會支持這項立法。不過可以確定的是，中國日前通過制定「港版國安法」削弱香港獨立地位後，美國國會內部反中情緒正高漲。

民主黨掌控的眾議院和共和黨掌控的參議院都已通過維吾爾人權法案，可依侵害維吾爾穆斯林人權為由懲罰中國高官。