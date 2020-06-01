你報稅了嗎？申報綜所稅開跑1個月　6成民眾完成報稅

▲5月報綜所稅起跑，已經一個月，有六成的民眾完成報稅。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

今年5月1日已經開始申報所得稅，至今已經一個月了！根據財政資訊中心統計，到昨（31）日為止，民眾完成報稅案件已經達403萬件，依照全國約630萬戶申報戶來算，已經有六成完成報稅，而報稅的截止日今年延長到6月30日，還未報稅的民眾，要記得在期限內報稅。

根據財政資訊中心統計，各區國稅局綜合所得結算申報收件情形，自5月1日到5月31日止，總計完成申報者已經達到403萬件（人工申報、二維條碼、網路申報以及稅額視算），已經完成六成以上；其中網路申報已經達到238萬件，跟預估400萬戶會採取網路報稅者對比，大約也完成六成左右。

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財政資訊中心表示，因為因應新冠肺炎（COVID-19），今年報稅期間已經延長到6月30日止，多了一個月，民眾早點完成報稅的積極度就有所下滑，即使在今（1）日之前完成網路報稅，可以提早拿到退稅款，但是仍有部分民眾會拖延到6月30日之前報稅。

值得注意的是，近期發生許多資安事件，像是中油事件、總統府資料、臉書粉專也遭受到攻擊；而報稅系統有「重要的資料」，是否也遭受到攻擊？財政資訊中心表示，確實「常常」會有「居心不良」攻擊。財政資訊中心也提醒民眾不要任意下載或開起不明的郵件和軟體，並且電腦要安裝防毒軟體，要在安全的環境，不要在網咖等公眾環境進行網路報稅。