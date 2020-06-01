解密川普避難用「白宮地下碉堡」！可擋核彈或飛機直撞　911也派上用場

▲ 川普和妻子在地下碉堡待了約一小時便回到地面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛伊德之死」掀起全美各地抗議活動，示威者上月29日深夜包圍白宮，總統川普（Donald Trump）及妻兒一度被特勤局特務帶到地下碉堡。白宮地下碉堡過去幾年用於防範恐怖攻擊，2005年有架可疑飛機疑似飛往白宮，時任總統小布希（George W. Bush）便曾於此避難。

根據《紐約時報》，川普29日晚間在特務護送之下，短暫待在地下碉堡，不到一小時便回到地面。事後證實，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）及14歲的兒子巴倫（Barron Trump）也一同行動。川普30日更在推特表示，特勤局在他戒備森嚴的官邸內保護他，讓他感到「再安全不過」。

《每日郵報》報導，緊急狀況發生時，美國特勤局會迅速帶總統移動至白宮東翼地下的總統緊急行動中心（PEOC），最早由小羅斯福總統（Franklin Delano Roosevelt）在二戰期間設立。2011年9月11日恐攻發生後，地下碉堡不斷加固，以抵禦一架噴氣式飛機直衝白宮的衝擊，號稱可承受直接核爆以外的一切襲擊，包括洲際彈道飛彈。

911事件當天，恐怖份子劫持4架飛機。有人擔心，其中1架飛機的目標可能是白宮。小布希當時不在華府，特勤局隨即保護副總統錢尼（Dick Cheney），將他帶往地下。最終4架飛機有2架撞向世貿中心，1架撞向五角大廈，另1架在賓州墜毀。此外，2005年4月20日有架可疑飛機朝白宮飛行，小布希也被緊急送往地下碉堡，所幸只是虛驚一場。

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