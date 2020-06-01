全國大專盃健美錦標賽台東奪3金　侯妤慈比基尼組分組冠軍超吸睛

▲ 全場最亮眼勇奪3面金牌的侯妤慈（中1）。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊鈞典／台東報導

中華民國健美協會5月底時於台北228公園音樂廣場舉辦了 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽及109年度全國大專菁英賽暨IFBB法國鑽石盃國際錦標賽國家選手選拔賽，台東縣體育會健美委員會派出健美好手參賽，成績優異。

5月30日的賽事中，女子選手侯妤慈榮獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍最為耀眼，男子選手王唯名榮獲男子古典健美組171公分以下級第3名，陳皆道榮獲男子健美70公斤級第3名。

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5月31日的大專盃成績更是耀眼，台東健美委員會派出了3位選手參賽，全壘打奪下3面金牌，分別是侯妤慈獲得女子比基尼組163公分以上級冠軍、謝筱彤榮獲女子健美形體組163公分以下級冠軍，翁立嚴榮獲男子古典健美組175公分級冠軍。

▼ 翁立嚴榮獲男子古典健美組175公分級冠軍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

勇奪3面金牌的侯妤慈在國小時，曾是備受期待的音樂才女，就讀嘉南藥理大學後，勤練身材與體魄，不到2年，成為勇奪金牌的健美形體小姐，封后之路出乎令人意料。

台東縣體育會健美委員會自去年改組以來，在新任主委陳俊宏的積極推廣下，奪得好成績，也為10月即將舉辦的全民運動會打了一劑強心針，希望能為台東縣能爭取好成績。

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