你有領到嗎？　主計總處公布108年最多人的年薪落在這區間

▲3月底工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,309元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

物價飛漲時代，國人薪資水平是否有跟上？根據網路上有民眾指出，先前政府公布的全年總薪資（又稱年薪），最多的級距是落在36萬，

對比行政院主計總處的最新平均薪資統計來看似乎有點落差，根據主計總處公布的資料顯示107年工業及服務業受僱員工全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為49萬元（平均每月約4.1萬元），較106年增加3.52%。

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主計總處表示，目前最新的全年薪資統計最新的統計是落在107年，主要是這項調查會以國稅局的報稅資料進行統計，而108年的報稅季在今年又延長一個月，因此預計108年的全年總薪資調查會在更晚出來。

此外，根據主計總處所公布的3月底工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,309元；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬7,750元。

此外，108年全年工業及服務業薪資統計結果顯示，108年全年每人每月經常性薪資平均為4萬1,883元；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，每人每月總薪資平均為5萬3,667元。

上述資料兩相對比之下，可明顯看到109年3月的經常性薪資平均落有小幅增加426元。

▼主計總處公布年薪統計。（圖／取自主計總處）

主計總處表示，受僱員工每人每月薪資中位數，是指將全體受僱員工按每人每月薪資由小到大排列，取位於中間點的數字，即薪資在中位數以上的人數和薪資在中位數以下的人數是相等的。簡言之，中位數的取法就是會把所有資料都依序排列由小到大排列好，再取中間那個數字，前面的人數，跟後面的人數，都必須要一樣，若中位數有兩個，那就是兩者相加後除2，得到的數字即是中位數。

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