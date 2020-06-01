記者採訪示威者喉嚨遭「橡膠子彈直射」　深紅色傷痕手指一摸都血

▲記者採訪期間受傷。（圖／翻攝自推特／Adolfo Guzman-Lopez）

記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察用膝蓋壓制頸部9分鐘，最後痛苦的神情點燃全美怒火。各地警方為了驅趕示威群眾，不惜發射催淚彈、橡膠子彈，如今再有一名加州記者被橡膠子彈射中喉嚨，留下深紅色的傷痕，所幸並無大礙。

I just got hit by a rubber bullet near the bottom of my throat. I had just interviewed a man with my phone at 3rd and Pine and a police officer aimed and shot me in the throat, I saw the bullet bounce onto the street @LAist @kpcc OK, that’s one way to stop me, for a while pic.twitter.com/9C2u5KmscG — Adolfo Guzman-Lopez (@AGuzmanLopez) June 1, 2020

古茲曼洛佩茲（Adolfo Guzman-Lopez）是位於南加州的記者，任職於當地獨立媒體。他1日透過推特表示，原本他在長灘（Long Beach）報導示威運動，採訪一名男子的過程中，卻有警察朝他發射橡膠子彈，導致他的喉嚨下方受了傷，他甚至看見橡膠子彈被彈回街道，「好吧，這是個阻止我的方式，就一下子。」

當時古茲曼洛佩茲摸了一下自己的喉嚨，他感到疼痛，手指也有鮮血，他詢問醫師的建議，所幸沒有大礙。讓他不解的是，自己只是在完成採訪工作，完全沒有做出任何暴力行為，卻成為警察的目標。

此前，《路透社》攝影師查維斯（Julio-Cesar Chavez）與安全顧問席維德（Rodney Seward）在明尼阿波利斯市工作時，也雙雙被警方發射橡膠子彈，兩人明顯是媒體人員，不解為何會被攻擊。

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