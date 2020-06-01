TBC旗下5系統推出4K有線電視+隨選影音OTT服務



▲台灣寬頻通訊（TBC）宣布6月2日起推出有線電視4K畫質CABLE TV+隨選OTT TV服務（圖／翻攝TBC官網、YT）



記者陳世昌／台北報導

台灣寬頻通訊（TBC）宣布6月2日起，旗下南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統推出4K畫質CABLE TV+隨選OTT TV服務，用戶升級120M以上光纖寬頻，即可透過4K機上盒在遙控器上切換收看有線或網路OTT影音，整合超過200個頻道，也能再付費看合法線上影音，讓看電視的選擇與體驗大幅提升。



TBC產品行銷暨公共關係資深經理羅夢珍表示，用戶若訂購120M旗艦包（1118元/月）或是1G旗鑑包（1468元/月）服務，內容包括有線電視、數位電視套餐（28個高畫質頻道）、寬頻上網，就可以升級4K機上盒，並可以較優惠價格加購OTT TV，目前有HBO GO、遠傳friDay影音、LiTV和myVideo可加購，愛奇藝在洽談中。



目前TBC已有提供有線電視搭配網路影音「便當BANDOTT」，這次開發新的「t.Gateway 4K安卓機上盒」通過Android TV認證，搭載YouTube及Google Play等服務，使用者看著電視螢幕就能直覺操作，還有內建的Chromecast功能，透過WiFi環境，就可以把手機畫面分享投放到電視大螢幕上。





▲台灣寬頻通訊（TBC）宣布6月2日推出4K有線電視整合線上隨選影音OTT服務（圖／翻攝TBC官網）



TBC最新的「t.Gateway 4K安卓機上盒」，是由Kudelski集團旗下的內容保護和多螢幕電視解決方案供應商NAGRA設計頻道內容保護機制，搭配瑞昱半導體(2379)研發生產的晶片，透過鴻海科技集團(2317)在軟硬體整合開發設計以製造，組成「機上盒國際隊」聯手打造。