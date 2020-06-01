「疫情+種族對抗」美國人不安又憤怒　外媒：危機都是川普自己造成

▲ 川普在白宮被示威者包圍當晚曾躲進地下碉堡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛伊德之死」點燃全美怒火，各地大規模抗議邁入第6夜，至少40座城市實施宵禁。美國大選即將在11月登場，欲挑戰連任的總統川普（Donald Trump）卻接連遭遇疫情、經濟與種族抗爭等難關。英國BBC則分析，川普面臨的危機主要都是他自己造成的。

BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）1日寫道，川普過去3年帶領一個相對和平與繁榮的國家，而他面臨的危機大部份都是他自己所造成，也透過召集支持者、譴責對手來對付危機，但現下面臨一個不適合採取分裂政策的局面。

致命的新冠疫情拖累美國經濟，佛洛伊德（George Floyd）死於白人警察膝下更引發全國種族對抗。美國民眾不安又害怕，而且越來越憤怒。澤克爾指出，就算是最熟練的領導人，這些情況都是相當大的考驗，而川普可能迷失方向。

儘管川普公開呼籲「團結與療傷」，但他喜歡在推特上謾罵、嗆聲，讓他的喊話欠缺說服力。澤克爾表示，要帶領這個國家度過目前的危機，可能沒有簡單的方法，「歐巴馬（Barack Obama）的謹慎冷靜並沒有阻止佛格森市（Ferguson）的怒火，就像尼克森（Richard Nixon）的法律與秩序沒能平息越戰的動盪一樣。」

疫情大流行對社會與經濟造成的破壞形成一種一觸即發的政治局面，被佛洛伊德之死點燃。澤克爾指出，「就算總統沒有火上加油，可能也無法控制這場大火。」

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