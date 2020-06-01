嘎啦聲響起！百葉窗掉落　下秒房屋懸空一半...屋主崩潰：才住2年而已

實習記者施怡妏／綜合報導

英國肯特郡的伊斯特徹奇（Eastchurch）一處民宅因為海岸侵蝕關係，地基被掏空將近一半。女主人艾瑪（Emma）於29日下班回家時，發現住家花園磁磚裂開，不久後聽見嘎拉聲響，立刻帶著小孩逃到戶外。女屋主表示，這棟房子剛買不到兩年，新車還有傢俱全都掉落懸崖。

根據the sun報導，現年42歲的艾瑪下班回家後，發現家中花園的磁磚裂開，也不以為意。幾個小時後，開始聽見嘎拉聲響，客廳的百葉窗還掉落下來，嚇的她立刻帶著小孩逃出屋子，到社區中心避難。事後回去看發現，房屋有一半的地基被掏空，房子幾乎有一半懸在空中，只剩下一間臥室、客廳、廚房和部份走廊還保存著。

艾瑪於2018年8月以19萬英鎊（約新台幣705萬元）買下這棟房子，事後她崩潰表示，「我當初以為可以在這裡住40年，但現在我們才住不到2年而已」，一家六口夢想中的家就在一夕之間毀了，剛買的新車、傢俱全都掉進懸崖裡，「事情發生的很突然，當時我還坐在客廳看電視、喝紅酒」。

▲附近有8戶人家都遇到海岸侵蝕的困擾。（圖／翻攝自google map）

據了解，附近有8戶人家都因為海岸侵蝕的關係受到影響，斯威爾委員會發言人紐厄爾（Malcolm Newell）表示，目前已經跟當地代表還有環境署討論，關於沿海地區侵蝕的問題，但是新的行政當局反對目前的海岸線規劃，但他們仍然會持續與環境屬討論，找出解決辦法，讓這個區域可以更安全。