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振興券如何領搶先看！花3千退你2千　四大管道一次看懂

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▲行政院長蘇貞昌預計明(2)日召開記者會，正式對外宣佈振興券名稱與實質方案。(圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌預計明(2)日召開記者會，正式對外宣佈振興券名稱與實質方案。(圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，國內經濟即將進入振興階段，行政院長蘇貞昌預計明（1）日召開記者會，正式對外宣佈振興券名稱與實質方案，依據目前定調採取實體、行動支付、電子票證與信用卡等多元方式發放，《ETtoday新聞雲》針對領取方式帶你搶先看。

依據規劃，這次振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元酷碰券，形同打三三折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等，政府也規劃另有優惠方案，不排除直接發放振興券，可直接當現金使用。

請繼續往下閱讀...

一、 實體振興券開放郵局、超商預訂：在實體券部分，擬開放民眾可至郵局兌換，以1000元換3000元實體振興券，或比照口罩實名制2.0，在網路預購後再到四大超商領取。

二、 行動支付選擇銀行金融卡登錄：民眾若選擇行動支付領取振興券，必須先選擇一家銀行上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

▲經濟部規劃振興券與振興抵用券等多元方案刺激消費。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部規劃振興券與振興抵用券等多元方案刺激消費。（圖／記者湯興漢攝）

三、 電子票證如悠遊卡、一卡通：民眾以註冊登記的悠遊卡、一卡通進行消費，消費先刷3000元，政府再退回2000元或電子支付點數。

四、 信用卡同樣先刷後退：民眾先選擇一家銀行帳戶上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

針對數位領券的方式，官員透露，考量中低收入戶等弱勢族群的消費能力較不足，政府擬直接發放3000元或點數以供使用。

另外，電子支付與信用卡通路為吸引民眾使用振興券，據悉將各自推出加碼優惠，如八大公股銀行將配合推出台灣Pay優惠，鼓勵民眾綁定使用，讓振興券可獲得更高的效益。

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