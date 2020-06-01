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韓國瑜被罷免請他回北農？ 柯文哲秒答「2個字」

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▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票。台北市長柯文哲1日赴議會備詢時，對於罷免案不表態，被問到會延攬他當北農董事長嗎？柯文哲立刻表示不會，因為北農董事長黃向羣做得好好的。

民進黨議員李建昌詢問，從總統選後開始，到今年1月11敗選之後不管是針對防護疫情或是政治形勢研判，是否有跟韓國瑜見過面或電話溝通？柯文哲表示，「沒有」。李建昌詢問要柯文哲，以這兩年感覺到韓國瑜的言行臆測罷免案結果，柯文哲說，「事情走到這個地步，就交給高雄市民去決定，我也不會多講什麼，這跟北市市政無關，不需要回答。」

對於李建昌質疑，民眾黨已在佈局，讓立委蔡壁如遷戶籍。柯文哲說，「她是選完就去，跟這件事情完全無關」。李建昌追問為什麼高雄市民對韓國瑜情緒高張？柯文哲指出，他已經一再聲明，交給高雄市民，「我也不會再多講什麼，我從頭到尾都沒有表態，都沒有講什麼」。

民進黨議員許淑華接著質疑，為何不敢評判韓？柯說，現在講他沒有用，只回答台北市政的題目，並重申沒有打電話、簡訊、打電話，LINE關心他。許問，不是交情蠻好，不用關心韓國瑜嗎？柯文哲說，2018選後沒有聯絡。

對於罷韓會不會成功？柯文哲強調，這都有標準答案，交給高雄市民去決定，他不再發言。許淑華說，若罷韓成功，韓國瑜就沒工作？柯文哲回說，「不會啦⋯喔」。對於韓國瑜在北農做得好不好？柯文哲說，「他應付攤商都應付得很好」，不會給長官給麻煩，並指北農是三級單位，他根本不會看到那個地方。

許淑華問說，今年6月22日董監事要改選，若韓國瑜沒有工作會延攬他當董事長嗎？柯文哲馬上回答說，「不會」，因為北農董事長黃向羣做得好好的，黃向羣會繼續做。許並質疑，之前顧問做得好好的，還換他當了三天顧問？柯文哲指那時候顧問有缺。

柯文哲重申，現在黃向羣在當，董事長跟總經理都開過會，商量好了，人事都確定了，副總統賴清德曾說韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，「我跟賴清德的看法差不多」，認為韓是百年難得一見的政治奇才。許淑華批評，韓國瑜幫柯扛了那麼多事情，站在之前是前長官立場上，有點政治現實。

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