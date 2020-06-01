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影／大阪環球影城8日起「分3階段」開園　入場條件曝光！

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記者王佩翊／編譯

受新冠肺炎疫情影響，日本知名遊樂園大阪環球影城與迪士尼接連停業，如今有鑑於疫情趨緩，大阪環球影城表示，園區將從8日起以限定入場者資格的形式重新開園營業。

▲▼日本環球影城休園空拍角度曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本環球影城園區內空無一人。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本放送協會》報導，位於大阪此花區的環球影城因疫情影響，自2月底起已經停業長達3個月。環球影城相關人士透露，園區將在8日重新開啟，不過屆時將會以「限定資格」的方式讓遊客入場。

據了解，第一階段的開放時間為8日至14日，想要入場的民眾必須擁有全年護照，且須住在大阪府內；第二階段將會開放住在大阪府，但沒有購買全年護照的遊客進場遊玩。另外，第三階段則是從19日起開放住在含大阪在內的關西2府4縣民眾入場。

三個階段皆不開放當日售票，符合條件的遊客必須依據指定日期，提前上網預購入園門票。

根據《共同社》 報導，環球影城已在近日決定停止正在招募的「應屆畢業生招聘活動」，環球影城2020年已經聘用了約120人，還有很多學生正在準備2021年度的職員選拔，目前已透過郵件等方式，通知學生招聘活動停止的消息，至於早已發出內定通知的幾名學生，則會保留他們的聘任不會取消。

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