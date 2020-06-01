非裔男大生痛苦掙扎！美警「射電擊槍」殘忍影片曝光　執法過當被開除

▲ 亞特蘭大示威民眾朝警察丟擲煙火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地爆發大規模抗議，起因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸身亡，未料喬治亞州首府亞特蘭大又有警察執法過當。當地員警為逮捕示威者，竟以電擊槍對付2名手無寸鐵的大學生，畫面相當驚悚，其中2名涉案員警已被開除。

亞特蘭大市中心5月30日晚間上演示威活動，警方多次要求這2名駕車的非裔大學生停車。影片中可見，待他們停下車後，副駕駛座外的警察一手持電擊槍，一手將女學生拖下車。駕駛座上的男學生奮力抵抗，但左右兩邊的警察都拿著電擊槍。甚至可見一名員警爬進副駕駛座攻擊他，讓他痛得張大嘴巴、神情痛苦，下秒就被推出車門，遭警方逮捕。

這段殘忍的影片在網路上瘋傳，再度引發警方執法過當的爭議。亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）31日晚間宣布，2名過度使用武力的員警已經被開除。她說明，共有5名員警涉案，調查後開除其中2人，另3人則調任文職，「我們的警察長時間工作、壓力很大，但使用武力是絕對不能接受的。」

2名受害學生分別為史貝爾曼女子學院的皮爾格蘭姆（Taniyah Pilgram），以及最近剛從莫爾豪斯男子學院畢業的楊（Messiah Young）。楊被捕後一度癲癇發作，2人現都已被釋放。

被開除的2名警察則分別為斯特里特（Ivory Streeter）及加德那（Mark Gardner），原隸屬亞特蘭大警察局逃犯小組。

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