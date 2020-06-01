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亞太智慧樓宇發展協會攜手分眾傳媒為民眾呼吸品質把關

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▲▼ 。（圖／記者張家瑀攝）
▲亞太智慧樓宇發展協會常務理事林昱（左一）在會議中向理事長林瑞圖（右一），介紹電梯資訊平台EIP3.0。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

圖、文／亞太智慧樓宇發展協會提供

亞太智慧樓宇發展協會於5月27日進行理監事聯席會議，常務理事林昱向理事長林瑞圖介紹分眾傳媒新推出的電梯資訊平台EIP3.0，理事長林瑞圖表示：「過去電梯資訊平台的社區電子佈告欄對於市政宣達、警消防災的應用成效相當不錯。現在因應疫情影響，民眾考量到狹窄空間會有空氣品質的問題，透過智慧樓宇的科技進步得以提供幫助，應大力推廣與宣傳。」

有鑑於新冠肺炎疫情影響，民眾除了勤洗手、保持社交距離避免遭受病毒感染外，也更重視居住空間的環境品質；協會的成立宗旨係以智慧創新服務提供居民更便捷安全、環保衛生的生活方式，為促進改善社會環境的目的，希望透過民代的支持與推廣，進而打造一流的智慧城市。

▲理事長林瑞圖（中）對於EIP3.0新功能表示肯定，並建議應大力推廣和宣傳。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）
▲理事長林瑞圖（中）對於EIP3.0新功能表示肯定，並建議應大力推廣和宣傳。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

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林昱表示：「後疫情時代分眾傳媒電梯資訊平台EIP3.0，針對電梯內空氣不流通的問題，特別搭載了PM2.5感測器及負離子清淨器，對於社區電梯空間的空氣品質能有一定程度的改善。」他也說，希望透過臺北市議會的幫助，除了落實智慧綠能無紙化及促進住戶交流的初衷以外，還能兼具居住環境品質的提升。

電梯資訊平台EIP(Elevator Information Platform)3.0是國內唯一電梯電視聯播網分眾傳媒的最新產品，主打電梯屏幕聯網廣告結合社區電子佈告欄，新增細懸浮微粒(PM2.5)數值、溫度、濕度與負離子淨化顯示的介面，透過負離子產生器端子PM2.5感測器即時監測空氣品質，淨化電梯內環境。

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