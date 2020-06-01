新竹市關新里所得總額中位數252萬元　居全台最「均富」之里

▲新竹地區有新竹科學園區，居民收入高。（圖／翻攝網路）

記者吳靜君／台北報導

全台最「均富」的里是哪個里曝光！根據財政資訊中心所公布，最新的綜所稅申報資料，若以「里」為單位，最富有的里出現是新竹市東區的「關新里」所得總額中位數達到252.9萬元，並且遠高於第二名的新竹縣竹北東平里50多萬元，位居台灣最平均有錢的里。

哪一個里是台灣最富有的里，其實不在台北市天龍國，根據財政資訊中心公布最新的所得總額，以最小的行政單位「里」來比較，台灣最均富的行政區是新竹市的關新里，所得總額的中位數達到252.9萬元。其次是位在新竹縣竹北的東平里，所得總額在196.6萬元。

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而前十名顯示，最富有的里除了關新里、東平里外；依序為新竹縣竹北鹿場里、新竹市東區的龍山里、新竹縣竹北中興里、台南善化蓮潭里、新竹縣新北的十興里、新北市的豐功里、新竹市的通區埔頂里、新北縣竹北隘口里。

但是以中位數顯示該區所得總額排在50%中間值的申報戶來看，被視為該區居民的平均收入素質，過去被視為最有錢的里台北市中正區東門里，也是鴻海董事長郭台銘的舊居，綜合所得的平均數仍高居751.4萬元，相當吸睛；但是中位數僅為91.2萬元，整體來說所得總額「均富情形」並不高。

從財政資訊中心資料顯示，新竹市的東區擠入中位數前十名的里很多，主要是該區內有清華大學和交通大學，又有新竹科學園區，為北台灣知名的高科技重鎮；此外，新竹車站、巨城購物中心、大遠百等均位於東區，為新竹市科技中心，科技新貴也多選擇在此地落地生根，所以申報所得會明顯較高。

不過該表是僅顯示「有申報的所得」並未包含持有的資產或者是地下經濟，所以富有的完整呈現仍具有侷限性。