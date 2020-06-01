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台股重返11000點大關！大立光大漲6%　激勵指數收漲百點

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

市場認為美國總統川普反制香港的動作不如想像嚴重，投資人明顯持平看待，台股今（1）日開高走高，盤中大漲逾165點，波段高點來到11109.29點，，終場收在11076點，上漲133點或1.22%，成交量1580.92億元，重新站回萬一點關卡。

蘋概三王中，台積電（2330）以295.5元作收、上漲1.2%；鴻海（2317）以76.2元作收、上漲0.53%；股王大立光（3008）以4065元作收、上漲6%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股中除了聯發科小跌0.32%之外，台塑四寶全數上漲，漲幅約在0.48%~2.51%之間；金控雙雄也雙雙收紅。

類股指數幾乎也都呈現上漲走勢，其中光電類股漲勢較大、漲幅3.56%，電子零組件類股也有3.16%漲幅；生醫類股則微幅跌0.29%。

兆豐投顧協理黃國偉指出，先前市場太過擔憂美國針對香港的反制動作，不過目前市場看來沒有當初認為的嚴重，因此今天台股也吸引買盤重新回籠，畢竟市場上資金仍多，利空層面也到一個段落。

黃國偉提到，以類股族群來看，PCB族群和5G概念股相對強勢，市場認為手機銷售最壞的情況已經過去，信心也逐漸回升；另外上週漲多的觀光類股今天表現較弱，主要原因是其漲漲多整理。 

展望後市，黃國偉指出，美中關係仍然不好且不穩定，目前市場有點太過樂觀，建議投資人不要過度追高，至於屬於題材面的觀光類股，本益比也算高，如果之後有回檔整理的話，可留意部分原物料、電子跟5G相關基本面表現較好的個股。

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