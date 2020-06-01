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後疫情時代！企業積極數位轉型　鴻海劉揚偉：預期疫情6月底~7月初舒緩

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▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (1) 日舉行春季線上研討會，邀請電電公會理事長李詩欽、佳世達董事長陳其宏、鴻海董事長劉揚偉探討「新冠肺炎疫情對全球產業所帶來的破壞與創新」，劉揚偉表示，預期疫情將在6月底~7月初舒緩，並成為企業積極數位轉型的關鍵。

劉揚偉表示，依照目前的狀況，預期疫情可望在6月底~7月初舒緩，但因為疫情衝擊供應鏈嚴重，所以舒緩程度將決定鎖國之後的消費需求面問題，這部分目前無法判斷，但預期將改變未來供應鏈發展，而美中的情勢變化更將牽動後續供應鏈布局情況。

請繼續往下閱讀...

劉揚偉指出，這次因為疫情的關係，開始讓很多大企業嘗試數位轉型，而之前原本預期有七成會失敗，就是因為執行長沒有下定決心，但現在疫情過後，反而成為積極轉型的一個契機，而5G、AI更是數位轉型不可或缺的重要關鍵。

關於給台灣企業的「超前佈署」建議，劉揚偉指出，認同打群體戰是未來不可避免的策略，過去幾十年以生產為主的思維，隨著環境改變已發生轉變，下一役在於臺灣如何善用最重要的競爭資源「人才」，隨著全球疫情帶動各種遠端相關趨勢，未來地域與空間因素將更不受限制，應開始思考如何以人才結合技術，透過不同商業模式輸出至全球。

針對全球供應鏈變化，電電公會理事長李詩欽表示，近年全球供應鏈逐漸從中國大陸移往14個低成本國家的大趨勢不變，供應鏈確實出現在地化趨勢，但李詩欽援引專家觀點，認為因應衝擊，儲備更多庫存與進行臨時性調整，將比加速移動來得更重要與更節省成本。

李詩欽指出，未來10年，台灣資訊電子上下游企業最重要的一戰是5G，而企業數位轉型的急迫性在後疫情時代將更明顯，當前中小企業最需要先達成數位化上雲端的目標，才能談後續的數位優化，乃至數位轉型。

佳世達董事長陳其宏表示，受到美中貿易戰與疫情衝擊，確實供應鏈朝向分散風險發展，但預估長期仍將回歸以「成本」為核心考量的布局導向，關於未來企業整合，陳其宏認為口罩國家隊合作是很好的案例，台灣仍有許多「隱形冠軍」需要更有效被串連，未來如何組聯盟甚至大平台化，讓資源運用有效且不重複浪費，將是台灣產業是否能在後疫情時代，有國際競爭力的致勝關鍵。

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