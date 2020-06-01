解封春燕來了！王品、繼光香香雞大舉徵才「店經理挑戰55K」

▲餐飲龍頭王品集團今（1）日宣佈第三季將大舉徵才，釋出正職職缺高達500個。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

國內經濟即將邁入振興階段，餐飲龍頭王品集團今（1）日宣佈第三季將大舉徵才，釋出正職職缺高達500個；其中，針對具服務業管理經驗的求職者，釋出「石二鍋店經理」職缺，凡經過4個月培訓計畫、通過考核，將可升任店經理，負責門店營運管理，每月起薪、管理津貼加獎金，可望挑戰55,000元。

主計總處公布4月失業率，創下近7年同月最高，就業人數明顯下降，尤以服務業影響最大，月減3.4萬人，住宿餐飲業、批發零售業、支援服務業減少最顯著。人力銀行指出，6月後預計28萬名大專應屆畢業生投入勞動市場，失業率恐持續攀高。

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▲王品集團釋出「石二鍋店經理」職缺每月起薪、管理津貼加獎金，可望挑戰55,000元。（圖／王品提供）

王品集團旗下石二鍋、12MINI釋出儲備店經理、儲備區長職缺，面試通過錄用為正職人員後，將由見習襄理做起，起薪含全勤獎金至少31,600~35,800元。儲備區長需求達40人，由見習襄理做起，通過6個月培訓，結訓後一年內升任區長，每月起薪、管理津貼加獎金33,000~35,100元；另外，儲備店經理需求60名，經過4~12個月精實培訓後，每月起薪、管理津貼加獎金挑戰42,000至55,000元。

另外，王品集團針對下半年各品牌展店人力儲備需求，集團旗下王品牛排、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、青花驕、聚鍋、和牛涮…等品牌，預計錄用超過300名基層正職人才，任用薪資皆最少31,000元起。

▲繼光香香雞宣布加薪4-5%。（圖／繼光香香雞提供）



繼光香香雞執行長黃智雄表示，前段時間整體大環境市場景氣低迷為提振士氣並感謝繼光香香雞第一線門市夥伴，便宣布於6月1日起為國內繼光香香雞第一線門市員工加薪4至5%作為獎勵，而同時也對外宣布將於7月開始強勢逆勢拓點，預計下半年將陸續展店2至5間，並開放人力銀行職缺進行招募，以此為品牌注入更多營業動能。

繼光香香雞正式服務員的起薪約3萬，且通過每月考核還能調薪，最高可達33,000至35,000元，同時，繼光香香雞也注重夥伴的生活平衡，提供每月10天的例休假，都是優於多數餐飲同業平均值。



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