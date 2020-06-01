慎入！他釣到10公分活魚「用嘴叼著」...下秒滑進喉嚨「魚鰭深刺」差點窒息





▲10公分長的活魚就這樣滑進漁夫的喉嚨裡。（圖／翻攝自Facebook／Wanida Paluekpech）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國一名漁夫日前外出釣魚時，捕獲了一條10公分的魚，因打算多釣一隻後再一起放進籃子裡，於是先將魚叼在嘴裡，沒想到魚在漁夫的嘴裡不斷掙扎，結果一不小心便滑進漁夫嘴裡，卡在喉嚨拔不出來，讓他痛苦得緊急就醫。

根據mgronline報導，臉書「Wanida Paluekpech」在30日分享了一段影片，分享影片的網友是一名醫護人員。他表示，在上（5）月29日有一位漁夫前來求診，這位漁夫的喉嚨被一條活魚卡住拔不出來。事由經過，是因為該名漁夫在釣了一條魚之後，又看見另一條魚，為了怕魚跑走，於是將魚叼在嘴上，打算兩隻一起釣上後再放進籃子裡，沒想到嘴裡的魚不斷掙扎，不小心滑進漁夫的喉嚨，魚鰭上的刺也刺入喉嚨，令漁夫痛不欲生，立即到醫院求診。

從影片中可以看到，醫護人員對漁夫打了麻醉，花費了20分鐘，才把10公分長的魚從嘴裡拉出。幸好魚沒有滑到氣管裡，只是卡在喉嚨，否則漁夫可能會當場身亡。目前漁夫的傷口慢慢在癒合，可以吃一些比較柔軟的食物，也已經出院回家休息。醫生也建議，如果魚刺卡在喉嚨裡，有不舒服或是刺痛感，不要嘗試自己拔出，或是使用偏方技巧，最好的辦法就是立刻去看醫生，否則可能會很危險。