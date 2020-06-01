黑松攜手日本好侍打造新乳酸菌飲品　搶攻百億元保健商機

▲張斌堂自2010年上任黑松董事長以來，強調品牌年輕化的方向，除產品創新外，也在行銷手法上著墨甚深。(圖／黑松提供)

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，消費者格外注重健康，飲料大廠黑松今（1）日宣佈與日本食品集團好侍合作，引進獲得18項國際專利的L-137熱去活乳酸菌，打造氣泡飲、補給飲料及膠囊產品，搶攻年產值上看101億元的保健商機。

依據食品產業年鑑統計，國內保健食品市場產值2018年已達820億元，其中乳酸菌類品項、包括優酪乳、稀釋發酵乳、乳酸菌粉末、膠囊及錠狀等相關產品，年產值更達101億元，吸引食品大廠味全、黑松搶進市場。

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黑松董事長張斌堂表示，看好保健食品的市場成長性，黑松引進日本好侍集團研發的L-137熱去活乳酸菌，來源為植物性乳酸菌，具備了耐胃酸、耐高溫、耐久存的特性，穩定性更高，除了膠囊之外，更能廣泛應用在其他產品型態上，像是常溫飲料，提供消費者更安定和便利的產品，也成為黑松落實「生活品牌」發展策略的要角。

▲黑松董事長張斌堂攜手日本食品大廠好侍集團，搶攻乳酸菌保健品商機。(圖／記者林淑慧攝）

「自2003年SARS疫情後，民眾自我保健意識提升，具有補充營養、調節生理機能訴求的『膳食補充劑』銷售表現亮眼。」張斌堂說，日本乳酸菌食品市場更是蓬勃發展，據富士經濟發布資訊顯示，2018年日本乳酸菌市場產值已達7,793億日圓，2019年至少成長至7,930億日圓，顯示市場發展成熟、多元。

台灣人喜愛手搖飲的程度，正是近年手搖飲以聯名或限量方式崛起瓶裝飲料市場及各大通路主因。除了黑松，味全也看準消費者需求，使用丹麥 L.paracasei益菌推出檸檬及發酵乳手搖飲系列飲品，提供多樣化的健康選擇。

日本好侍集團表示，L-137植物乳酸菌 (Lactobacillus plantarum L-137)為日本國立九州大學生物防禦研究所吉開泰信教授研發，經過專利「熱封去活法」處理，讓它的功效與其他菌種相比，免疫激活力高達2至6倍，目前共獲得18項國際專利，堪稱是乳酸菌市場新星。

好侍集團在2018年透過專利「熱去活」技術，打造進化版「次生代」乳酸菌，並廣泛運用於各種食品中，包括咖哩包、餅乾、麵包等。黑松攜手好侍食品，將L-137植物乳酸菌加入當紅飲料FIN及C&C中，打造乳酸風味飲品，

可幫助調節生理機能，為消費者提供健康風飲品新選擇。

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