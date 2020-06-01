端午應景刮刮樂「平均2張中1張」　1張200元挑戰55個頭獎！

▲台彩推出新刮刮樂「金好中」、「黃金滿屋」，2款刮刮樂總獎項超過338萬個，總獎金超過10億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（1）日宣布，明天推出新刮刮樂「金好中」、「黃金滿屋」，其中「金好中」首次規劃55個頭獎55萬元歡慶即將到來的端午節，總中獎率高達50.11%，等於平均2張就會中1張，每張售價皆為200元，2款刮刮樂總獎項超過338萬個，總獎金超過10億元。

台彩表示，這次推出的刮刮樂刮刮樂「金好中」，每張售價200元，頭獎以農曆5月5日端午節為概念設計55個55萬元，總中獎率50.11%，等於平均2張就會有1張中獎。因應去年12月起，彩券中獎免稅門檻提高到5,000元，特別規劃超過3,200個3,000元獎項，中獎免扣稅更有感。

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這張刮刮樂的票面上印有與「中」具諧音的可愛討喜擬人化粽子、以「中」為設計的御守及代表好運的金粽，至於遊戲玩法相當多元，包含「刮六中三」、「刮三中三」、「對幸運符號」及「一刮即中」。台彩指出，從票面設計到遊戲玩法都充滿好兆頭，就是希望民眾在防疫新生活之際，可以喜迎端午、刮中獎金、心願達陣。

另一款刮刮樂「黃金滿屋」票面設計呼應遊戲主題「黃金滿屋」，以成堆金塊塞滿房子、滿到溢出來為概念，財富感十足，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元。

這次採用最受民眾喜愛的益智延長型玩法，共有8局遊戲，刮開「您的號碼」區有15個號碼，若任一局號碼全數出現在「您的號碼」區，就可得到該局的獎金，每局遊戲有不同的號碼個數，對應不同的中獎金額。

此外，「黃金滿屋」是首次設計2,500元獎項的遊戲，還特別規劃了超過8,100個5,000元，都是彩券中獎課稅門檻從2,000元提高到5,000元新制上路後的免扣稅獎項。

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