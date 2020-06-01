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5月PMI續跌至44.8％　中經院：創編以來最快緊縮速度

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▲台南市長黃偉哲關切台南的酒精生產狀況，特別前往全久榮公司視察酒精生產線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲5月PMI續跌至44.8％。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布5月PMI指數，經季節調整後臺灣製造業採購經理人指數（PMI） 指數續跌2.8個百分點至44.8%，為2012年7月創編以來最快緊縮速度。PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用都滑落至創編以來最快緊縮速度。

中經院表示，六大產業皆回報 PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業（32.6%）、電力暨機械設備產業（39.1%）、基礎原物料產業（42.2%）、食品暨紡織產業（45.2%）、化學暨生技醫療產業（48.2%）與電子暨光學產業（49.5%）。

請繼續往下閱讀...

「未來六個月展望」指數在2月驟跌26.9個百分點後，首次呈現緊縮速度趨緩走勢，指數由創編以來最快緊縮速度（25.7%）回升 5.1 個百分點至30.8%。電子暨光學產業與基礎原物料產業之未來展望指數皆已連續4個月緊縮，惟本月指數分別回升3.2與8.5個百分點至34.5%與24.4%。交通工具產業的未來展望指數在4月滑落至創編以來最快緊縮速度（13%）後，指數回升10.9 個百分點至 23.9%。

中經院新任院長張傳章指出，未來有望可以回升主要還是疫情趨緩，但雖然可以預見景氣與需求逐漸復甦，但何時可以回到正常還有待觀察，再加上供應鏈的轉移也讓不少企業擔心這將會是另一種全新挑戰。

另外，全體非製造業的「商業活動」指數已連續4個月緊縮，不過本月指數翻揚7.6個百分點至41%。八大產業中，七大產業回報商業活動呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為批發業（37.5%）、運輸倉儲業（38.3%）、教育暨專業科學業（39.3%）、金融保險業（43%）、零售業（43.2%）、營造暨不動產業（43.9%）、資訊暨通訊傳播業（46.7%）。僅住宿餐飲業（77.8%）回報商業活動呈現擴張。

張傳章分析，主要好轉的原因主要是先前是受疫情衝擊的關係，如今疫情好轉，民眾也開始逐漸出門消費，至於展望未來，雖然已經緊縮4個月，但未來應該會逐漸好轉，且國內最壞的情況已經過去，接下來政府的振興措施也有助於NMI的成長

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