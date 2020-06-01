「一日核准、二日匯回」！兆豐銀助台商百億資金匯回

▲境外資金匯回專法上路已將快一年，兆豐銀協助境外台商匯回約有百億元。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

由於中美貿易戰與新冠肺炎（COVID-19）疫情打亂台商的全球資金布局，也加速台商回台投資腳步，兆豐銀表示，目前已經成功協助台商境外資金匯回金額超過百億元，占個人境外資金匯回的三成，該行以一條龍金融整合方式，並在中區國稅局協助下，達成「一日核准、二日資金匯回」的目標，深獲台商青睞。

兆豐銀總經理蔡永義表示，海外資金匯回一直是台商關注的焦點，在中美貿易戰及國際反避稅法規的影響之下，境外資金匯回專法推出是極具吸引力的賦稅優惠，也提供台商一條安心返家之路，不過專法在執行面上也存在應注意事項，不論是對國際金融分行（OBU）架構釐清、洗錢防制、稅法和規、實質投資規範及作業面等細節。

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根據兆豐銀內部調查，台商境外資金匯回的動機，有高達七成是要解決海外帳戶及OBU未分配盈餘的問題，透過合適的理財工具，過去努力的經營成果可以順利獲得解決。資金回流衍生的第二層問題是，資產的保全、二代傳承以及投資理財需求，兆豐也同樣提供多元的理財規劃，讓客戶的資產得以永續傳承。

面對國外疫情仍然嚴峻，兆豐銀海外分行積極宣傳海外信保基金新冠肺炎專案貸款，並且配合當地主管機關的紓困政策，主動關懷台商和其需求，展現兆豐銀行關懷每一位客戶的用心，並善盡企業社會責任。

▼境外資金匯回專法，至5月14日台商匯回情形。（圖／財政部提供）