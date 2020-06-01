Smart智富／依預期年報酬率決定是否換股



文／Smart智富雜誌 編輯部

許多人都想學會股神巴菲特（Warren Buffett）的價值投資法，而此方法的關鍵，就在財報3表。

然而，許多投資人聽到「財報」就避之唯恐不及，有鑑於此，史迪格．博德森（Stig Brodersen）與普雷斯頓．皮許（Preston Pysh）共同撰寫了《巴菲特財報學：用價值投資4大原則選出好股票》，深入淺出地講解會計觀念，並以生活化的例子作為輔助，即使是從未接觸過會計學與財報的人也能夠立刻上手，更因此在亞馬遜網站上，贏得讀者給予4.7星（滿分為5星）的高評價。

不過，在選出好股票並在對的時點買進後，該何時出場？史迪格．博德森（Stig Brodersen）與普雷斯頓．皮許（Preston Pysh）指出，除非你急需用錢，否則在衝動決定轉換資產之前，肯定會好好考量資本利得與銀行手續費的影響。從基本面的角度來審視你的決定，你應該回歸巴菲特的4個投資原則：

◎公司是否仍由警覺的領導人管理？

◎公司的商品或服務是否仍有長期前景？

◎公司的盈餘和債務管理是否仍穩定且可預測？

◎根據預期的現金流，在目前的交易價格下，你期望得到多少報酬？

請繼續往下閱讀...

如果違反其中1個原則，考量持有股票的機會成本之後，決定購買新資產可能是個聰明的選擇。不過，回到巴菲特最後的投資原則：以優惠的價格買進。或許你會猜想，如果能夠把錢投資於另一檔更加有利可圖的標的，自己應該要賣出股票。就是這麼簡單！假如你喜歡的那檔股票1年預期可以上漲8%真的很棒，但若能找到另一檔報酬率有9%的股票，為什麼不選擇更好的呢？

儘管這個轉換資產的決定看似很直覺、很簡單，不過，在做出這個決定之前，你還必須考慮轉換資產的相關成本。在網站BuffettsBooks.com上，有一個賣出股票計算工具及其教學影片，可以幫助你完成對資本利得與成長預測的會計處理過程（網址為www.buffettsbooks.com/security-analysis/when-to-sellshares.html）。

要結合與使用這個賣出股票計算工具，你還需要利用內在價值計算工具來得到預測的報酬率。

為了有利於你做出決策，並妥善使用該計算工具， 以下提供可以幫助你思考其過程與方法的概要。

想要決定保留或賣出現有持股（股票A），抑或是投資另一檔股票（股票B），史迪格．博德森（Stig Brodersen）與普雷斯頓．皮許（Preston Pysh）建議，可遵循以下3個步驟：

步驟1》根據當前市價，計算股票A與股票B的預期年報酬率

你應該還記得，針對在既定市價前提下的預期報酬，內在價值計算工具已經做出調整。根據你使用的計算工具模型，你可以在BuffettsBooks.com內在價值計算工具上進行反覆試算，或是在現金流量折現法計算工具上輸入當前市價（最後輸入的變數）。

無論是運用哪一種方法，你都必須確保適當的折現率會使得內在價值等於當前市價。你必須分別評估現有股票與新股票，以這個例子來說，確定每檔股票的折現率之後，股票A的預期年報酬率是6%，股票B則是9%。

如果你難以確定股票的預期年報酬率，不妨參考一下提供賣出股票計算工具同一頁面上的影片。

步驟2》扣除股票A的資本利得稅

我們觀察到，若你賣出股票時有獲利，那就必須付出相當比率的資本利得稅。

讓我們很快地複習一下，短期資本利得是持有投資標的期間少於1年。

假設你持有股票A的時間低於1年，且年所得稅率級距落在10萬美元，那麼你的資本利得稅率為28%。

想像一下，你最初以60美元買進股票A，現在股價漲到100美元，在這個情況下，你要繳交每股11.2美元（＝40美元×28%）的稅，而你每股只剩下88.8美元（＝100美元－11.2美元）可以投資股票B。

記住一件事，資本利得稅課徵的是你的「獲利」（＝100美元－60美元），而非全部的金額。

步驟3》根據給定的期間，計算股票A與股票B的最高預期年報酬率

根據我們在網站BuffettsBooks.com賣出股票計算工具輸入的變數，值得注意的是，投資人在轉換資產後，回收損失的資本利得所需的時間（約15年）。

雖然投資人最終仍會因為轉換到較高報酬率的資產而賺到更多錢，但務必要考量資產隨時間經過而損失的恢復期——這是賣出股票計算工具的完整目的：計算要花多少時間，投資人才能追回摩擦成本（即稅負）所造成的本金損失。

當你改變計算工具中的變數時，你很快就會發現，資本利得以及成長率的輸入數值，對於回收稅負費用的時間有極大影響。



更多精彩內容盡在Smart財經好讀

★價值投資人必懂！公司買回庫藏股，對原有股東有利嗎？

★帳面數字漂亮股價卻下跌？看懂財報4重點，找到賺錢公司！

★不管誰當選，錢自己存》存股3千萬達人：每月投資1萬在這些股票，退休後年領股利111萬！