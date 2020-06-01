勞動基金前4月虧損1786億元　勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬5174元

▲新制勞退帳戶每人平均倒貼1萬5174元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，4月份投資收益回升1,758億元，但截至4月底為止，收益數仍是負的1,786億元，收益率-7.18％，以目前新制共計1,177萬名勞工來計算，每名勞工退休帳戶平均減少約1萬5174元。

根據勞動基金運用局公布的最新收益，拜全球股市回升、台股也大漲反彈約13％之賜，勞退新制基金4月份單月收益回升1,758億元，總算稍微扳回了3月的大虧2823.9億元的慘況，截至4月底每位勞工新制勞退帳戶增加約8818元。

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勞保局補充，這是勞工退休才領得到的退休金，每年只是先做損益計算，分攤到每個勞工退休帳戶裡。

至於整體的勞動基金，截至4月底收益數仍慘賠2954.5億元，收益率為負6.01％；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，減少1786億元，收益率為-7.18％。

勞動基金局表示，整體勞動基金截至4月底止規模為4兆3061億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4,923億元，舊制勞退基金規模為9,397億元，勞保基金規模為7146億元，就保基金規模為1355億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。。

根據統計，今年截至4月底，整體勞動基金評價後收益數為-2,954.5億元，收益率-6.97％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-7.18％、-8.44％、-6.1％、0.29％、0.29％及-0.2％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3477億元，收益數為-212.1億元，收益率為-6.01％。

勞保局提醒，只要參與新制勞退的勞工，不管現在還有沒有參與，在退休時，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額要依照當時繳交的金額與時間長短計算。不過，就算虧損，根據規定屆時仍舊會以優於定存利率支付給勞工，決不會讓勞工虧錢。

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