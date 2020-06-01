非裔之死怒火燒全球！德英加群眾高喊「無法呼吸」　倫敦23人被捕

▲倫敦一名男子跪在警察前方抗議。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛依德（George Floyd）之死除了在美國各地掀起示威，種族間的怒火也燒至全球，如今在德國、英國、加拿大、伊朗等都有抗議活動。英國方面，美駐倫敦大使館前方出現示威民眾，有人疑似攻擊警察，最後至少23人被逮捕。

Thousands now chanting “black lives matter” in front of the US Embassy in Berlin #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Jh65RKhTLo — Carl Nasman (@CarlNasman) May 30, 2020

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，德國、英國、加拿大、伊朗都掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動。另一方面，上千民眾聚集在英國首都，來到特拉法加廣場（Trafalgar Square）與美駐倫敦大使館抗議，還有數百人在曼徹斯特市中心大喊口號。

《太陽報》指出，倫敦警察廳隨後發表聲明表示，總共23人於31日被逮捕，理由為這些民眾持有攻擊性武器、襲擊警察、妨礙公共車道通行、違反疫情時期的措施等，遭逮捕者的年齡約在17到25歲之間。

▲倫敦示威者舉起標語牌。（圖／路透）



倫敦示威者當時舉起標語，喊著「種族主義沒有容身之處」、「我無法呼吸」。聖馬田教堂（St Martin-in-the-Fields）牧師希欽（Sally Hitchiner）則表示，她對這個議題表示同情，但也很意外看到眾人聚集產生的強大情感，「很明顯他們沒有遵守封鎖的規定與維持社交隔離，可我認為那邊充滿熱情。」

來到德國，示威者31日也前往美駐當地使館，數百人高喊「別再殺害我們」、「沒有正義，沒有和平」。曾作為柏林圍牆一部分的公園還有一座紀念碑寫著「我無法呼吸」；這是佛洛依德生前的求救話語。

伊朗第二大城市馬什哈德（Mashhad）也有示威聲浪，民眾舉行守夜活動，點燃蠟燭，貼上相關海報與佛洛依德的畫像。另一方面，加拿大多倫多民眾上街高喊，抗議長期以來非裔族群所受到的不公平待遇。

A candle vigil for George Floyd in the city of Mashad, #Iran.

Credit: AkharinKhabar pic.twitter.com/H4Y3NpIsvp — Shirin Jaafari (@Shirinj) May 30, 2020

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