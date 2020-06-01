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錄音檔還原「佛洛依德沒反應」白人警仍壓3分鐘　律師痛訴蓄意謀殺

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▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd）。（圖／路透）

▲警員蕭文用膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛依德（George Floyd）之死引發全美示威，至少40個城市與華府都宣布宵禁，白宮周邊也戒備森嚴。佛洛依德的家庭律師克魯普（Benjamin Crump）認為，白人警察蕭文（Derek Chauvin）的行為是「蓄意謀殺」，犯下的是第一級罪名。

明尼亞波利斯市（Minneapolis）警官蕭文先前被檢方以三級謀殺、過失殺人起訴。不過克魯普認為，蕭文涉及的行為是一級謀殺，「我們認為他有那個意圖，他用膝蓋壓在一位男子的頸部上差不多有9分鐘，對方一直懇求，想要呼吸。」

克魯普說明，事實是，就在佛洛依德失去意識後，蕭文還用膝蓋壓制對方長達3分鐘，「我們不明白，那怎麼不是一級謀殺。」他也很疑惑，為什麼不是全部的官員都被逮捕。據了解，當時在場的另外3名警官已被開除。

▲▼美國示威,佛洛伊德之死(George Floyd)。（圖／路透社）

▲佛洛伊德之死演變成全美示威。（圖／路透）

克魯普告訴CBS新聞，他已掌握一段警方隨身攝錄機的錄音檔案，「我們聽到一名官員說佛洛依德的脈搏沒了跳動，或許該讓他翻身，然而蕭文卻說『不，要讓他維持在這個位置』。這就是（謀殺）意圖。」此外，克魯普也提到，佛洛依德與蕭文在事發以前就知道彼此。

美國至少有30座城市發生大規模示威運動，民眾也與警方陷入紛爭，地方當局因此紛紛實施宵禁，其中洛杉磯受到最嚴重影響，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布洛杉磯市進入緊急狀態，同時啟動國民兵機制。

克魯普強調，他與佛洛依德的家人都不支持暴力事件，但這些示威運動呈現出美國民眾，尤其是非裔美國人的憤怒，唯一能夠平息眾怒的，則是要求警察負起責任並實行平等的正義。

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