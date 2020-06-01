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勞動基金4月賺回1758億元！拜全球股市回升之賜　但累計1-4月仍大虧2,954億元

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部勞動基金4月份收益回升1,758億元。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，4月份單月收益回升1758億元，不過整體收益數仍是-2,954.5億元，收益率為負6.97%。

整體勞動基金截至109年4月底止規模為4兆3061億元，其中新制勞退基金規模為2兆4,923億元，舊制勞退基金規模為9,397億元，勞保基金規模為7146億元，就保基金規模為1355億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。

請繼續往下閱讀...

根據統計，今年截至4月底，整體勞動基金評價後收益數為-2,954.5億元，收益率-6.97％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-7.18％、-8.44％、-6.1％、0.29％、0.29％及-0.2％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3477億元，收益數為-212.1億元，收益率為-6.01％。

勞動基金運用局表示，4月份收益數能夠回升主要是新冠肺炎疫情在歐美國家逐漸趨緩，各主要股票市場稍有反彈回升，部分國家及城市展開復工、城市解封，重啟經濟活動，加以各國推出各項史無前例的財政與貨幣措施，例如美國除了聯準會祭出無限量量化寬鬆外，國會亦通過2.2兆美元對企業扶持計畫及失業救援，以避免金融機構的倒閉潮，防止金融動盪演變為金融危機。歐洲央行亦宣布對銀行提供一系列長期再融資計畫，以支持金融體系流動性，全球股市反彈回升。

再加上，MSCI全球及台灣加權股價指數4月份單月分別回升10.71％及13.23％，累計今年表現分為-12.94％、-8.38％。勞動基金今年截至4月底止，整體基金規模為4兆3,061億元， 4月單月收益回升1,758億元，累計報酬為-2,954.5億元，收益率-6.97％。

另外，勞動基金運用局也提到，隨著新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，加以各國積極推出強力貨幣和財政政策，舒緩了資金流動性風險，並提振投資信心，未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施之助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。未來將持續關注疫情後續發展及其對經濟所引發之影響，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。

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