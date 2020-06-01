友訊市場派推選李中旺擔任新董事長　遭公司派阻擋進入總部

▲左起為友訊新任董事長李中旺、獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）今（1）日股東臨時會通過解任胡雪等5位董事，並立即在會後召開臨時董事會，由2位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳及副董事長李中旺進行董事會，會中推選李中旺擔任新董事長，但前往友訊內湖總部卻被阻擋在外，強調須待完成商業司登記。

友訊股東臨時會今日出席股數達66.69%，會中以超過75.21%的股數，通過解任高聚投資、明泰、前勁投資、云瑋投資法人代表等董事職務，以及獨立董事陳立君職務，而2位獨董馮忠鵬、鍾祥鳳及副董事長李中旺就在會後立即召開臨時董事會，並推選李中旺為新任董事長。

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隨後李中旺、馮忠鵬、鍾祥鳳前往友訊內湖總部卻被阻擋在外，並由胡雪兒子高宏毅出面解釋，新任董事長需要先到經濟部商業司進行變更登記，完成之後才能依法進入公司總部，因此李中旺強調今日下午就會前往商業司登記。

李中旺表示，希望公司全體同仁配合辦理交接程序，並請主管機關協助穏定公司，保障全體近7萬位股東的權益，而友訊原定6月15日股東常會將會由新任董事長李中旺主持，將會依照原定議程進行董事全面改選，並呼籲友訊股東踴躍參與股東常會，為友訊公司選出第11屆新任董事。

李中旺指出，對於這段期間造成主管機關的負擔、媒體採訪人員的辛勞以及股東的困擾，深深敬上一鞠躬，並為了恢復友訊作為網通界台灣之光的榮耀，落實公司治理的理念，未來將致力把友訊帶回營運常軌，安定凝聚員工同仁的向心力，繼續為友訊及台灣打拚。

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