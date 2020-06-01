16歲少女燒烤店打工遭「灌酒指侵」！老闆辯：睡著了沒印象

▲高雄少女打工遇狼老闆。（示意圖／Pixabay）

圖文／鏡週刊

打工遇到惡老闆！高雄一名16歲少女小愛（化名），2017年時到一間燒烤店打工，工作第一天和男客人喝酒後醉倒，遭到劉姓老闆「指侵」，隔天醒來後察覺有異，報警提告劉男。法官依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處劉男3年8個月有期徒刑。

判決書指出，劉男過去曾有妨害性自主前科，自2017年11月25日雇用小愛在自營的燒烤店擔任服務生；小愛第一天來打工時，和男客人喝酒，最後因為不勝酒力醉倒，劉男把小愛移動到房間休息，卻趁著小愛不省人事時，用手指性侵她，小愛醒來後趕緊通報警方。

受害少女小愛指控，案發當天喝醉後在3樓房間內休息，不料，劉男會趁機用手指性侵她，包括用手指侵犯私密處及肛門，甚至用生殖器性侵。劉男辯稱，當天自己扶小花上樓休息後，清理現場嘔吐物，之後就沒有沒有印象，隔天醒來後人在2樓睡覺，他否認自己有性侵小花。

法官認為，小花下體雖然採集到劉男DNA，但裡面沒有精子，無法佐證劉男用生殖器性侵。考量小愛身心受創，且劉男否認犯行，雙方雖然以50萬元和解，但是劉男至今僅支付7萬多元，故依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處劉男3年8個月有期徒刑，全案可上訴。

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