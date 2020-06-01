安特羅攜手國防醫學院、國衛院　完成新冠病毒快篩試劑技術授權

▲左起為安特羅生技總經理張哲瑋、董事長留忠正、研發處長楊青芬。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎疫情席捲全球，各國政府紛紛在公衛領域、經濟層面提出對策，期望能儘速控制疫情，而檢測系統為偵測疫病的關鍵工具，因此國光生技（4142）旗下子公司安特羅（6564）今（1）日宣布，日前已完成與國防醫學院預醫所、國衛院新冠病毒快篩試劑的技術授權，投身防疫行列。

安特羅表示，目前全球上常見的新型冠狀病毒篩檢/確診方式，主要可分為核酸檢測(PCR)及血液抗體(IgM/IgG)檢測，前者為現行主要篩檢方式，有高靈敏度與專一性，但檢測時間長、成本高，而且需搭配儀器操作，較適合做確診工具，不適合用於大規模篩檢，但後者成本低、檢測時間短，僅能測出抗體有無，缺點是無法區分患者為新感染或已痊癒。

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安特羅指出，這次透過與國防醫學院預醫所、國衛院的共同開發，以具有高度專一性、辨識新型冠狀病毒的單株抗體，進行抗原快篩試劑的優化及商品化，這類抗原快篩試劑利用特異性抗體檢測鼻咽拭子中是否具有新型冠狀病毒抗原，具有成本低、檢測時間短(10-15分鐘)、無需搭配儀器操作、優良的靈敏度與專一性等優點，應可配合政府的防疫政策，做為第一線篩檢工具。

安特羅強調，目前已啟動此快篩試劑初步試產及最佳化程序，接續將依衛生署食藥署法規的規範，執行所需相關功能性驗證及臨床試驗，待完成測試後，將申請台灣專案製造許可及美國、歐盟等認證，為全球防疫貢獻心力。

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