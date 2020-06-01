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夏季電價今上路「平均每月多繳410元」　台電教這招賺節電獎勵金

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▲夏季電價今（1）日起上路直到9月，根據台電資料試算，初估民眾夏月電費每月將多繳410元。（圖／記者張一中攝）

▲夏季電價今（1）日起上路直到9月，根據台電資料試算，初估民眾夏月電費每月將多繳410元。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

夏季電價今（1）日起上路直到9月，根據台電資料試算，若以一般家庭非夏月平均用電287度、夏月平均用電404度，用電量約上升40%。用電量增加以及夏季電價啟動，初估民眾夏月電費每月將多繳410元。

台電指出，電價總共分成六種級距，用電量越多、累進級距電價就越貴，「夏月」與「非夏月」的漲幅從0到27%都有。為鼓勵民眾節電，今年繼續推動節電獎勵，民眾登錄後每期比去年同期節省1度電，就可獲得獎勵金0.6元，每期至少能獲得84元獎勵金。

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台電建議，還沒有申請節電獎勵的民眾可以至台電官網登錄，或利用1911客服專線語音登錄、親赴台電服務據點臨櫃申請，為自己省點荷包。

▲為鼓勵民眾節電，台電推動節電獎勵，民眾登錄後每期比去年同期節省1度電，就可獲得獎勵金0.6元，每期至少能獲得84元獎勵金。（圖／記者屠惠剛攝）

▲為鼓勵民眾節電，台電推動節電獎勵，民眾登錄後每期比去年同期節省1度電，就可獲得獎勵金0.6元，每期至少能獲得84元獎勵金。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，民眾如果想要明顯省電省荷包，官員也教學節電兩招數：首先，把冷氣機和空調溫度設定在26~28℃為宜，並配合電風扇使用。因為溫度設定每提高1℃，可節省6%用電。並選購貼有「節能標章」的電器產品，節能比一般國家標準高出10%至50%。

其次，炎炎夏日除了民眾使用冷氣致用電大幅增加外，需特別留意的家用電器依序包括「照明設備」、「電冰箱」及「電腦」等。建議採用LED燈管（泡），較螢光燈管約省電60%以上，天花板及牆面盡量採用反射率較高的乳白色或淺色系列，且20分鐘以上不用時，養成隨手關燈的好習慣。

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