日本抗體檢測快篩組準確度超低！「採檢陽性」竟有9成複檢為陰性

▲專家指出，該項快篩準確度不高，若要確實掌握疫情，恐怕還是得依靠其他檢測方式。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京大學尖端科學技術研究中心團隊31日公布了新冠肺炎抗體檢測「簡易快篩試劑組」的數據報告，其中有9成採檢呈陽性的民眾，在經過精密檢查後卻發現實際為陰性，並未感染新冠病毒，準確度仍有待改善。據了解，目前中央政府正打算將試劑組推廣至全國各醫療院所，然而快篩組準確度低，恐將使政府無法有效把握即時疫情。

根據《讀賣新聞》報導，該調查是由東京大學尖端科學技術研究中心的研究團隊與福島縣「ひらた中央病院（HIRATA中央醫院）」共同合作完成。研究團隊以簡易試劑組，針對該院的680位醫護人員與護工進行抗體篩檢，其中有58人採檢呈陽性。然而經過大型機器的精密檢查後，卻有高達52人被判定為陰性。

研究團隊指出，在快篩中呈現陰性的民眾，精密檢查結果仍為陰性。

東京大學尖端科學技術研究中心榮譽教授兒玉龍彥表示，這組快篩試劑組雖然可以迅速地掌握到「有可能感染新冠病毒」的人數，但是相關診斷還是必須透過精密調查、PCR檢查的結果，進行綜合判斷。此外，由於該項試劑組存在著精確度問題，因此不適用於傳染病調查。

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