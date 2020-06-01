投資「蛋黃區」！2大類REITs創新高　可長線分批布局

▲法人表示，數據中心、5G通信基地台相關REITs表現亮眼，成為不動產投資的蛋黃區。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，不過數據中心、5G通信基地台相關REITs（不動產投資信託）卻在全球市場最慘淡時屢創新高，法人表示，上述REITs身處雲端商機、在家工作、物聯網等多項趨勢的交匯，是未來不動產投資的「蛋黃區」。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，自從歐美封城後，在家工作逐漸成為市場顯學，對5G的需求就越來越迫切。她以物聯網中，目前各國際企業發展最積極的無人車說明，一台無人車產生的數據資料約等於目前3,000支手機的量。另據無人車產業專家預估，未來無人車大規模量產，全球無線數據傳輸量將是現在的40倍，只有5G才能負荷這樣的規格，有鑑於5G基地台的密度需求比4G還高，相關REITs後市表現值得期待。

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陳雯卿指出，目前市場波動劇烈，包含REITs、基礎建設、公用事業等實質資產，無論景氣好壞，都能提供相對穩定現金流，受景氣影響低。此外，多數REITs企業規定，90%以上收益必須分派給投資人，對於在乎配息的存股族來說，是值得投資的產品。

至於包含REITs在內的實質資產類股，因具備息收穩定優勢，在波動市場中特別受到投資人青睞，尤其目前亞太（不含日本）區實質資產收益率又相對高，成為布局首選。

陳雯卿分析，綜觀全球實質資產，以亞太地區實質資產收益率最高。根據彭博於5月8日的統計數字來看，亞太（不含日本）REITs收益率為5.42%，即使亞太（不含日本）公用事業與基礎建設，其收益率都高於亞太（不含日本）股票指數，甚至高於美股、全球股票。

另就人口結構來看，陳雯卿認為，亞太（不含日本）地區是未來全球人口成長重心，截至2030年，全球超過一半的超大型城市將集中於此。越多人口，代表越多基礎建設需求，根據全球基礎建設中心2019年資料，預估至2040年，全球基礎建設投資約54%落在亞洲，也就是說，亞太（不含日本）實質資產不僅可以帶來較高的收益，也具備長線投資價值，投資人不妨擇時入場、分批布局。

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