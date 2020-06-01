未證實安全有效　美仍供巴西200萬劑羥氯奎寧抗疫

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓31日綜合外電報導

白宮今天表示，美國已向巴西提供200萬劑抗瘧疾藥物羥氯奎寧（HCQ），用來對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），儘管醫界並未證實羥氯奎寧可以治療這種疾病。

根據聲明：「羥氯奎寧將做為預防藥物，協助保護巴西醫護和相關工作人員；也可當成治療藥物，治療染疫的巴西民眾。」

白宮在聲明中也說，美國近期將把1000套呼吸器送至巴西。巴西如今淪為南美洲疫情重災區。根據路透社報導，巴西確診病例已逾50萬起，累計達51萬4849例，為全球第2高，僅次於美國。

美國總統川普大力鼓吹以羥氯奎寧治療染疫患者，這種藥物數十年來被拿來治療瘧疾、自體免疫失調紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎等疾病。

川普先前透露，自己會服用羥氯奎寧來預防染疫。

權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上週刊登一篇研究報告指出，對染疫患者施用羥氯奎寧和相關化合物氯奎寧（chloroquine），不僅無法幫助他們，且可能增加心律不整和死亡風險。

鑑於無法證實其安全性和有效性，世界衛生組織（WHO）上週宣布暫停將羥氯奎寧做為COVID-19治療藥物的臨床試驗。

除了川普，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也主張使用羥氯奎寧治療COVID-19，甚至因此開除兩名與他意見相左的衛生部長。

儘管這場大流行病已在巴西奪走近3萬條人命，波索納洛強烈反對防疫封鎖措施，並呼籲重啟足球賽事。

美國迄今則通報10萬6000多人不治，病故人數居全球之冠。

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