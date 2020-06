華府宵禁啟動！示威者街頭嗆聲與警方對峙「進逼白宮」　警方發射催淚彈

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國種族歧視示威抗議持續,火燒警車、搶劫店家等混亂狀態頻傳,華盛頓特區市長鮑賽31日宣布,全市實施宵禁,實施時間自31日晚間11時至1日上午6時(台灣時間1日上午11時至晚間65時),同時動員國民兵來支援警方。根據最新消息,警方稍早發射催淚彈及閃光彈,試圖驅散聚集在白宮周邊的示威者,在這一波最新的警民對峙中,外傳已有多人受傷。

▲示威者仍在街頭不肯離開現場。(圖/路透)

綜合CNN、NBC等美媒報導,非裔男子佛洛伊德(George Floyd)的死訊引爆全美抗議浪潮,示威者與執法部門周末上演暴力示威行動,全美至少40城實施宵禁,15州與華盛頓特區的國民警衛隊成員出動維持秩序,就連華府也啟動宵禁。

DC’s curfew is now in effect. Please review the order and stay home if you are not exempt. @wusa9 #Dcprotests #protests2020 pic.twitter.com/NBJ2LXKkGy