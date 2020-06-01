影／口罩預購看過來！統一超商今天下午三點開跑「限量2.5萬盒」

記者林淑慧／台北報導

口罩解禁今（1）日上路，經濟部正式公告開放自由買賣及解除口罩出口限制，統一超商表示，將在今(1)日下午15:00起至6月6日23:59止，開放門市臨櫃預購盒裝醫療口罩，每盒50入售價250元，限量2.5萬盒，提供民眾多元購買的選擇。

▲統一超商表示，將在今(1)日下午15:00起至6月6日23:59止，開放門市臨櫃預購盒裝醫療口罩。（圖／統一超商提供）

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經濟部表示，口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制，暫時還會繼續並行，價格也會維持合理的一片5元。民眾如果有基本的購買需求，都還是買得到價格數量穩定的口罩。

統一超商表示，口罩解禁後首周已備妥250萬片以上，將陸續到店，搭配「3大支付立折5%」優惠活動，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付工具結帳，更享每片口罩不到5元的超值價。

▲口罩開賣一覽表。（圖／記者許力方製）

經濟部也強調，即使國內將恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第251條行政院公告之生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價之行為。

根據《公平交易法》第15條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。此外，未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量之口罩可供應國內民眾。

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