推特瘋傳！　白人警擁抱痛哭黑人少年　整排警察「單膝跪」示威前線

▲奧克拉荷馬州警察在示威民眾面前單膝下跪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警壓脖身亡，引發全美示威遊行，儘管警民激烈衝突不斷，許多州也宣布進入緊急狀態，但仍有許多暖心的畫面在推特流傳。有的警察看見痛哭的民眾，主動上前給予擁抱，並告訴他「我們都會站在一起」，也有警察在群眾面前單膝下跪，雙方進行和平對話。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓制在地長達8分鐘，送醫後仍宣告不治。而這起「執法過當」事件也引發全美民眾不滿，多地爆發激烈示威衝突，許多抗議民眾焚燒警車、砸毀商店玻璃，警察也擊發橡膠子彈回敬。

THIS IS AMERICA!



It’s breaking my heart to see the mainstream media dividing us.



They keep pushing all cops hate blacks & all blacks hate cops



THIS VIDEO PROVES WE ALL DONT HATE EACH OTHER!



We are all one race, the human race! #BLACK_LIVES_MATTERS #AllLivesMatter pic.twitter.com/EjTfijkj10 — Terrence K. Williams (@w_terrence) June 1, 2020

不過在如此激烈的抗爭下，仍有許多暖心的畫面在推特瘋狂轉傳，例如有一名白人員警看見非裔少年在路上痛哭，就主動上前拍了拍他的肩膀，不斷安慰他一切都會沒事，最後甚至將少年抱進懷裡，並告訴他「我們都會站在一起」。

另外，也有不少警察直接「單膝下跪」和民眾對話，試圖平息雙邊激動的情緒，而民眾也給予熱烈的掌聲回應，讓對立衝突在和平相待之間消失。網友也紛紛在影片下留言表示，「我們能做到的」、「每個地方都該這樣」、「太感動了」、「這些警察有勇氣、智慧跟同理心」。

Police in Spokane are kneeling in front of protesters tonight.#protests2020



pic.twitter.com/7fQ8cP8zuM — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 1, 2020

WATCH: Two BPD offices take a knee infront of protestors, engaging in a peaceful dialogue about the chaos. After the convo, they shook hands with everyone. State police maintained formation continue to tell protestors to leave #BostonProtests #protests2020 pic.twitter.com/6ORWvI039C — Jake Epstein (@jakepstein97) June 1, 2020

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