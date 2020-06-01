友訊經營權之爭開打！　臨時股東會通過解任5位董事職務

▲友訊臨時股東會登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）今（1）日由獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召開的臨時股東會登場，出席股數過半達69.69%，會中以超過75.21%的股數，通過解任高聚投資、明泰、前勁投資、云瑋投資法人代表等董事職務，以及獨立董事陳立君職務。

獨董馮忠鵬、鍾祥鳳表示，感謝經濟部、證期局、交易所對於二人仍具備獨立董事資格的認定，也感謝台北地方法院及台灣高等法院駁回胡雪等人假處分的聲請及抗告，讓友訊的股東可以在股東臨時會表達其股東意志，落實股東行動主義。

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▲友訊臨時股東會通過解任5位董事職務。（圖／記者姚惠茹攝）

市場派表示，臨時股東會支持解任案的股權比例已超過友訊已發行股份總數的66.69%，若以出席股數計算支持解任的比例更高達75.21%，呼籲高聚投資公司等5位董事應該要接受代表友訊過半數以上股權的股東的意志，不要再做損害公司及股東權益的事情。

此外，友訊昨（31）日召開董事會，原本要討論7月召開第二次股東臨時會、全面改選董事的議案，但現在該議案「緩議」，並在會後公告「董事會決議2020年股東常會日期維持6月15日不變」，主要就是為避免投資人對於股東會日期有所疑慮，所以董事會決議股東常會日期及地點不變。