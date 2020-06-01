母親獻祭！狼父「性侵12歲繼女」生子　只判2年還無恥上訴

Stepdad who raped stepdaughter, 12, and fathered her two kids jailed for just 2 yearshttps://t.co/M8OmK5m9oI pic.twitter.com/qHqPJXtTeB — Daily Mirror (@DailyMirror) May 30, 2020



記者吳孟臻／綜合報導

羅馬尼亞阿爾巴出現一起人神共憤的兒童性侵案件。惡狼瓦爾加（Augustin Costel Varga）6年前開始性侵未成年的繼女，造成被害人懷孕，陸續生下2個小孩，但是他可惡的行徑卻只被判刑2年，且他近日還很無恥地提出上訴。

根據當地媒體報導，瓦爾加2014年第一次對當時只有12歲的繼女伸出狼爪，被害女孩在2015年生下一個男孩，接生的醫院認為事情不對勁，將案件通報給警方，於是女孩的父母被剝奪了監護權。

根據《太陽報》報導，因為受害女孩的母親無法懷孕，所以把女兒當作祭品獻給瓦爾加，替他孕育下一代。

後來，瓦爾加被判刑2年有期徒刑，但他卻搶先帶著繼女和他們的孩子落跑。一年後，有人在克盧日-納波卡市（Cluj-Napoca）目擊到受害女孩和另一名孩子，據了解，第二個孩子的父親也是瓦爾加。

警方收到消息後，順利聯絡上女孩，女孩也證實，她確實跟瓦爾加生了2個孩子，只是後者在她生產前就消失不見人影了。

瓦爾加最終在2019被逮捕，關押在審前拘留所，隨後羅馬尼亞法庭以「性虐未成年」為罪名，判處最低的2年刑期。

然而，他的律師對判決提出上訴，六月送交給奧拉迪亞上訴法院（Oradea Court of Appeal）審理。目前受害女孩與她的孩子安置在兒童與家庭中心，還不清楚女孩的母親是否會受到相關判刑。

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