全美怒火狂燒！白宮深夜遭示威者包圍　川普一度躲「地下碉堡」避難

▲ 川普一度被帶到避難用的地下碉堡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛依德（George Floyd）死於白人警察膝下，各地大規模抗議邁入第6天，衝突不斷升級。白宮日前一度被示威人潮包圍，總統川普（Donald Trump）甚至被帶往過去發生恐怖攻擊時避難用的地下碉堡，不到一小時後便回到地面。

《紐約時報》報導，白宮官員及執法部門消息人士透露，5月29日晚間有眾多抗議者將白宮包圍，川普因此短暫被帶往地下碉堡避難，僅待將近一小時。目前還不清楚第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）及14歲的兒子巴倫（Barron Trump）當時是否和他一起行動。

當天白宮外的示威從晚上10時開始，示威者與美國特勤局（USSS）人員對峙數小時，一面大喊一面向警察丟擲水瓶等物品，並試圖衝破金屬柵欄，過程中多名警察掛彩，特勤局人員一度使用胡椒噴霧，直到30日凌晨3時30分左右平息。待人潮消散後，特勤局人員才得以設置白宮對面拉法葉公園（Lafayette Park）周圍的警戒線和路障。

川普30日在推特大讚，特勤局在他戒備森嚴的官邸內保護他，就在抗議者為佛洛依德之死聚集在門外時，他感到「再安全不過」，還猛烈批評民主黨籍的華府市長鮑賽（Muriel Bowser）對示威活動的處理方式。

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