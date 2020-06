油罐車高速衝向「非裔之死」示威群眾！引眾怒被扯下駕駛座狂毆

▲油罐車衝向抗議人群,司機被扯下駕駛座。(圖/翻攝自推特@Seth Kaplan)



記者王佩翊/綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子遭惡警以膝蓋壓頸致死,引發全美至少30個城市暴動,許多人走上街頭示威。明尼蘇達州出現一名司機駕駛著油罐車,突然衝進在明尼亞波里斯橋上示威的人群,場面險象環生。雖然該輛油罐車並未傷及民眾,但卻再度引發眾怒,因此正當司機放慢速度後,馬上被示威群眾包圍,並拉下車毆打。

綜合外媒報導,根據警方提供的監視器畫面可以看到,示威民眾5月31日在I-35W尼亞波里斯橋上遊行時,突然有一名司機駕駛著油罐車高速地往人群行駛,所幸並未造成示威人員傷亡。不過駕駛此舉再度觸怒了示威遊行的民眾,當司機放慢速度後,現場民眾當場將他扯下駕駛座,並痛毆一頓。

明尼蘇達州公共安全部表示,該名司機已經被逮,另外由於他受到輕傷,因此已經被送醫救治。

根據KARE 11報導,一名在場的抗議民眾表示,開車衝進人群的油罐車司機事發當時不斷地按喇叭,挑釁意味濃厚。

明尼亞波里斯的官員表示,相關單位已下令當天下午5時前關閉該條道路,不知道油罐車是如何闖進的。

Here is part of the incident with the truck driving through the protesters on the highway. pic.twitter.com/10d1zwBOtK