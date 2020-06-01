45秒曝宵禁緊張氣氛…美國民兵進入社區　朝居民射漆彈：給他們點顏色！

▲ 美國國民兵進入社區 。（圖／翻攝自推特／@tkerssen）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛伊德之死」掀起全美各地大規模示威，至少40座城市實施宵禁，15個州及華盛頓特區出動美國國民衛隊（United States National Guard，又稱國民兵）維持秩序。一段國民兵全副武裝進入社區、向民眾發射油漆彈的影片在推特上瘋傳，氣氛緊張。

明尼蘇達州上演激烈衝突，市長佛雷（Jacob Frey）5月29日下令，周末晚間8時至清晨6時實施宵禁。住在明尼亞波里斯惠蒂爾（Whittier）街區的女作家柯森（Tanya Kerssen）當地時間30日晚間約10時37分上傳這段影片並寫下，「國民衛隊和明尼亞波里斯警方（MPD）正在掃蕩我們社區的街道，向在自家前廊的我們發射油漆彈，還喊著『給他們一點顏色』。」

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

影片中可見裝甲車駛進社區，後方是一群全副武裝的國民兵和警察，不斷向民眾大聲喊著「進去」、「進你們家裡去」。他們經過柯森家正前方時，一名人員說道「給他們點顏色」，幾聲怒吼後便射出綠色油漆彈。鏡頭搖晃之下可聽見柯森和家人發出尖叫聲、急忙逃進家中，其中一人身上沾上綠色油漆，忍不住喊痛。

這段短短45秒的影片在推特上累積2300萬人次觀看，許多網友指出，國民兵勸戒他們進到室內至少4次，但他們都未照做，才會被射彈。但有網友指出，市長的宵禁令僅適用於公共場所及街道，因此國民兵對他們開槍是違法行為。

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