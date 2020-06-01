英媒：英國考慮5年內「承認台灣主權」　動用軍事保衛亞洲民主燈塔

▲港人手舉英國國旗。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英媒引述消息人士說法指出，英國多名部長正考慮如何加大支持台灣，並可能無視北京的壓力，甚至是在未來5年內「正式承認台灣」。消息人士透露，「如果我們最終認可台灣，並與其他國家一同動用軍事力量保護台灣，別對此感到驚訝。」

英國《週日快報》（Sunday Express）31日獨家報導，一名消息人士表示，英國有可能承認台灣，而且最快或許是在未來5年內發生，並與其他國家運用軍事力量保衛台灣。

報導指出，目前由於中國的反對，台灣沒有得到英國的正式認可，只有一個非官方的大使館在英國。消息人士認為，如果中國繼續採取現階段的方針，上述這種情況便有可能改變。據了解，支持台灣的行為受到英國保守黨高層的歡迎。

英國國會議員、台英國會小組副主席羅信岱（Andrew Rossendale）表示，台灣多年來受到的待遇相當可恥，只有前英國首相柴契爾夫人訪問台灣時為之挺身而出，「我們不能讓中國共產政權攻擊並壓垮台灣，它是西方民主在那個地區的燈塔。我們與盟友都必須保衛它。」

西北萊斯特郡議員布里根（Andrew Bridgen）則說，英國與中國的關係正在改變，其中包括支持台灣。有專家預測，台灣可能會於5年內正式承認台灣的主權，但在做出這項重量級的選擇前，英國有很多方式可以支持台灣。

報導描述，北京強推「港版國安法」已經掀起輿論怒火。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）證實，30萬持有英國國民海外護照的香港居民，將獲准移居到英國。自由民主黨議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）表示，政府必須盡快採取行動，這將傳送一個清楚且有力的訊息給北京。

▲英國外交大臣拉布。（圖／路透）

至於英國如何幫助台灣？可以採取的措施，包括給予台灣在英國的代表「完整的外交地位」，利用英國在南太平洋區域擴大外交足跡來抑制中國的擴張，同時加強對台灣主權的支持。另一種方法，則是協助台灣在如世界衛生組織的國際單位中擁有獨立話語權。

當然還有更直接的方法。報導稱，總統蔡英文曾在英國官方訪問團的場合表示，她希望英國能提供潛艦零件。

英國智庫「亨利·傑克遜協會」（Henry Jackson Society）大英項目主任羅傑斯（James Rogers）表示，英國是否正式承認台灣，取決於中國繼續採取現階段路線的速度有多快，「但這可能會比人們所想的要快，就在5年內，因為很少跡象顯現中國會改變。」

羅傑斯說，中方「粉碎」、「重新吸收」香港的行為，將帶來長期不良的影響，「我們正進入第二次的冷戰，但在此之前，英國可以做很多事來支持台灣。台北已視英國為主要夥伴，雙方的關係在過去十年有了可觀的發展。」

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