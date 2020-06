22歲非裔男為正義上街抗議　打破窗戶疑遭「白人川粉」槍殺

▲斯柯洛克。(圖/翻攝自推特/Jake Wasikowski)

全美各地持續掀起示威,抗議非裔男子佛洛伊德(George Floyd)生前遭白人警察暴力壓制。不過,就在內布拉斯加州城市遇上抗議活動期間,卻有另一名年僅22歲的非裔男子慘遭槍殺,槍手則疑似為當地酒吧的白人老闆。

《野獸日報》(The Daily Beast)報導,斯柯洛克(James Scurlock)於5月30日晚間來到奧馬哈(Omaha)街頭,抗議部分警察的暴行,結果過程中在一家酒吧外遭到開槍,送醫後不治身亡。

斯柯洛克的父親悲痛欲絕,他說,兒子只是想對抗種族主義行為,卻因此離開人世。他只希望家人能得到平靜,同時案件也能有個明確的結果,讓正義得到伸張。

