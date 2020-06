美警長「放下鎮暴武器」喊話：我們一起走！　示威者噴淚鼓掌…全場超守秩序

▲密西根傑納西縣警長放下警棍聆聽民眾。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)上月25日疑似因為受到白人警方執法過當死亡,短短3天全美30個城市爆發示威抗議,且25城市實行宵禁。直到上周末仍有多處地點出現示威者,政府出動警察、軍隊協助,場面相當火爆,而上月30日密西根一位警長卻以反操作的方式,放下武器提到「我想讓這次活動成為一場有意義的遊行」。

根據《CNN》報導,密西根州的傑納西縣(Genesee)在周末一場示威抗議中,當地警長史旺森(Chris Swanson)站在示威者的聚集處,對著眾人喊話:「我們還這裡唯一的原因就是確保你們傳達到想法,而這裡的警察將會擁抱你、喜歡你」,此話一出得到在場許多人的歡呼、甚至感動落淚。

▲佛洛伊德之死,讓全美民眾情緒沸騰。 (圖/達志影像/美聯社)

接著史旺森再提到,「和大家一起走吧!我們一起走」並且將所有準備對抗示威者的武器都放在一旁,他鼓勵著所有在場人,「你們想走到哪裡,我們就一起走」讓所有的人相當振奮,也意外的沒有出現失控的秩序。

史旺森向民眾喊話的影片,很快的被上傳到社群網路,不少人都讚揚史旺森的做法,認為換位思考並與民眾同心,建立起溝通的橋樑,才是最能控制現場狀況的一種方式。

Genesee County Sheriff (Flint, Michigan) Chris Swanson put down his helmet and baton and asked protesters how he could help.



The protesters chanted "walk with us" so the Sheriff joined — and walked alongside the protesters in solidarity.



Leadership. pic.twitter.com/Vs3941C2o8