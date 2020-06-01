振興券擬開放外配、陸配也能領　政府大紅包總額上看500億元

▲行政院長蘇貞昌預計明天召開記者會，正式對外宣佈振興券名稱與實質方案。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，國內經濟即將進入振興階段，據了解，政府規劃的振興券擬再加碼，除了具有中華民國國籍者可以領取外，擬開放取得居留許可的外籍或陸籍配偶，也能領取政府的大紅包，振興券預算總金額將上看500億元，可望發揮刺激消費的加乘效果。

振興券的規劃歷經多月，隨著國內防疫情況趨於穩定，行政院長蘇貞昌預計明天召開記者會，正式對外宣佈振興券名稱與實質方案，依據目前定調採取實體、電子支付、電子票證與信用卡等多元方式發放，預估相關行政費用將不到9億元。

請繼續往下閱讀...

▲後疫情時代，經濟部長沈榮津（圖中）督軍團隊規劃振興券與振興抵用券等多元方案刺激消費。（圖／記者湯興漢攝）

依據規劃，這次振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元酷碰券，形同打三三折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等，政府也規劃另有優惠方案，不排除直接發放振興券，可直接當現金使用。

為方便民眾持紙本至夜市、商圈等攤商消費，實體振興券面額最小100元起跳，至於赴實體店面者橫跨科技3C、民生用品、百貨零售等消費領域，最大面額規劃上看1000元。領取地點將比照口罩實名制的模式，郵局及超商、超市通路可望納入，開放民眾預訂。

針對數位領券的方式，官員透露，為避免替代消費，包括電子支付、信用卡及電子票證等形式，民眾均須先消費3000元點數，政府之後再退款2000元點數，考量中低收入戶等弱勢族群的消費能力較不足，政府擬直接發放3000元以供使用。

至於振興券的消費地點，也規劃放寬使用，除了原規劃的夜市、商圈可用之外，實體店面均可使用，也能買高鐵、台鐵車票，目的在於振興券要發揮「點火」功能，誘使民眾走出門開始消費。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招