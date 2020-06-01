巴西5月男嬰染疫住院54天！　「32天全昏迷+呼吸器」奇蹟醒來

▲巴西男嬰唐姆（Dom）戰勝2019新型冠狀病毒。（示意圖，與文中當事人無關／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名5個月大的男嬰於4月時染疫，確診後入住醫院長達54天，其中32天甚至陷入昏迷，必須仰賴呼吸器治療。如今男嬰已經奇蹟病癒，他的爸媽終於放下心中的重擔；然而不是所有染疫的嬰兒都那麼幸運，據了解，巴西至少通報25名未滿周歲的嬰兒確診死亡。

男嬰的名字叫唐姆（Dom），他的父親安德列德（Wagner Andrade）告訴CNN，起初孩子的媽媽蒙特蘿（Viviane Monteiro）發現，他每次呼吸都會發出奇怪的聲音，和數名醫生聯絡後，對方要他們錄下唐姆呼吸的影片，之後看完就立刻要他們帶去孩子到醫院。

里約熱內盧（Rio de Janeiro）一處私立醫院的醫生最初認為，唐姆是呼吸道細菌感染，但治療處方一點效都沒有，情況反而越來越糟。安德列德回憶，「然後我和我老婆決定把他帶到第二間醫院，他們幫他進行篩檢，是新冠肺炎。」

唐姆最終在醫院待了54天，有32天的時間陷入昏迷，需要靠呼吸器維持體內供氧。這對新手父母等了將近2個月，終於迎來好消息，「一開始我感到鬆了一口氣，然後是難以言喻的幸福」，安德列德說，「超過50天的日子裡，我們一直很期待把他接回家。」

這名2020寶寶回到家後，將在本月14日度過人生的第6個月。目前尚不清楚孩子為何感染新冠肺炎，安德列德和蒙特蘿推測，可能是一次去親戚家染上的。

截至台灣時間1日上午7點30分，巴西累計51萬4849例確診、2萬9314死。