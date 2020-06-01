快訊／「壓脖惡警」1日下午出庭應訊！　明州檢察總長：我們在追求正義

▲蕭文將於當地時間1日下午1時出庭應訊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據CNN最新消息指出，用膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的明尼蘇達州白人警察蕭文（Derek Chauvin），將於當地時間1日下午1時（台灣時間2日凌晨2時）出庭應訊。

明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）在記者會中表示，該州的首席檢察官辦公室將會起訴蕭文。該州檢察長艾里森（Keith Ellison）指出，他的辦公室已經準備好審理此案，「我們在追求正義，我們努力不懈地追求正義。」

蕭文29日遭到逮捕，目前正在鄰近的聖保羅市拉姆西郡立監獄（Ramsey County Jail）拘押。內部人士透露，他被關進單人牢房，接受24小時全天候監視，獄警每15分鐘也會親自巡房。外媒認為，蕭文正處於防止囚犯輕生的「自殺監視」之下。

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